صور.. فتح متحف آثار سوهاج أمام الزائرين

عادت حركة السياحة مرة أخرى إلى متحف آثار سوهاج القومي، بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر، وبدأ المتحف في استقبال الزوار من أبناء المحافظة وتوجيه الدعوات للشركات لتنظيم رحلات لموظفيها.

وأعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إعادة فتح المتحف وجميع المناطق الأثرية بالمحافظة بداية من اليوم، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء بشأن عودة السياحة الثقافية بعد فترة إغلاق استمرت 5 أشهر كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المناطق الأثرية سوف تعيد فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية والخارجية، لافتا إلى خفض الإشغالات فى المنشآت السياحية إلى 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية .

وأوضح عبد اللطيف الريس، وكيل متحف آثار سوهاج، أن العاملين في المتحف يتوقون لعودة حركة السياحة مرة أخرى، مؤكدا أن المتحف يدعم مبادرة "ادعم بلدك سياحيًا" وتم توجيه الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأسر السوهاجية لزيارة المتحف، كما تم توجيه الدعوة للشركات لتنظيم رحلات لموظفيها، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، عند دخول الزائرين، وتوزيع إرشادات بمختلف أرجاء المتحف، لتوعية الزائرين باتباع وسائل السلامة أثناء الزيارة.