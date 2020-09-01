بلاي ليست| أبرز 5 أغاني سمعها المصريون هذا الأسبوع

حالة من النشاط الفني يعيشها عدد كبير من نجوم الغناء في الوقت الحالي، لا سيما مع احتفال قطاع كبير من المصريين بالإجازة الصيفية، إذ طرح بعضهم أعمالا غنائية جديدة، ما بين الرومانسي والدرامي والشعبي، حقق أغلبها انتشارًا كبيرًا وفي وقت قصير.

وترصد "الوطن" أبرز 5 أغاني سمعها المصريون هذا الأسبوع، عبر موقع الفيديوهات الشهير موقع "يوتيوب"، وهي كالتالي:

1- مهرجان هنعمل لغبطيطا

حقق مهرجان "هنعمل لغبطيطا" لعمرو كمال وحسن شاكوش، أكثر من 6.5 مليون مُشاهدة، عبر موقع "يوتيوب"، قبل 6 أيام تقريبًا، إذ احتلت قائمة أكثر الأغاني استماعًا خلال هذا الأسبوع.

وتقول كلمات الأغنية: "رجعنا ليكو هنعلم تاني فيكو جامدين دايما عليكو كاسحين كل المجال.. يلا الدنيا زيطا وهنعمل لغبطيطيتا أسامينا دي ع الخريطة معروف مين التقال التعليم ف الرأس قولنا مش بالكراس يا حتت بونبانويا يا حتت أناناس".

2- أماكن السهر

حققت أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، نحو 7.3 مليون مُشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها قبل أسبوع.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

3- اختراع

حقق المطرب تامر حسنى بأغنيته الجديدة "اختراع" والتي تجمعه للمرة الأولى بالفنان محمود العسيلى 6.6 ملايين مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها.

أغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبدالمنعم، وتسجيل هيثم راضي.

4- بالبنط العريض

حققت أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الجديدة "بالبنط العريض" التي أهداها لجمهوره المصري، 45 مليون مشاهدة.

الأغنية الجديدة التي طرحها عبر موقع "يوتيوب" هي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.

يقول في مطلعها:

حبيبي بالبُنط العريض

غالي وأقرب م الوريد

حالتي تتشخص جُنون

بيقولولي أنا بيك مريض

5- زي ما أنتي

وتأتي الأغنية المصرية الخامسة الأكثر استماعًا، هي فيديو كليب أغنيته "زي ما انتي" التي صدرت في ألبوم "سهران" للفنان عمرو دياب، حيث تقترب من نصف مليون مُشاهدة، منذ طرحها أمس الإثنين.

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلات المصورة سينمائيا حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية وذلك على شواطئ الساحل الشمالي.

"زي ما انتي" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها في ألبوم سهران.