لبنان تطلق فيديو مئويتها.. "الغيمة السودا ما لازم تحجب ماضينا"

أطلقت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتورة منال عبدالصمد، مقطع فيديو عن مئوية لبنان الكبير، جاء بعنوان: "الغيمة السودا ما لازم تحجب ماضينا".

ومرت اليوم الثلاثاء، مائة عام على إقامة دولة لبنان الكبير خلال السنة الأولى من الانتداب الفرنسي، الذي أعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وسقوط السلطنة العثمانية.

ويشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللبنانيين الاحتفال بهذه الذكرى بزرع شجرة أَرز، رمز البلد، في شمال شرق بيروت الجريحة.