سائق يرد "ذهب وأموال" لسيدة تركتها في سيارته: "مش هاكل حرام"

ضرب سائق سيارة "ميكروباص" بمحافظة كفر الشيخ، المثل في الأمانة، حينما عثر على حقيبة تركها أحد الركاب في سيارته، تبين أنها تحتوي على مشغولات ذهبية، تضم 5 أساور وخاتم، تُقدر قيمتها بحوالي 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وقرر على الفور إعادتها إلى صاحبتها.

تواصلت "الوطن" مع السائق "مبروك العمدة"، 46 سنة، مقيم بعزبة "العمدة"، التابعة لمركز سيدي سالم، حيث أكد أنه اعتاد تحميل الركاب في سيارته، على خط "دمرو - كفر الشيخ"، وبعدما وصل إلى مدينة كفر الشيخ، تلقى اتصالاً من زميله "علي مصطفى"، يطلب منه البحث عن حقيبة تركتها إحدى السيدات في سيارته، وبالفعل وجد الحقيبة، وقام بفتحها ليفاجأ بوجود مشغولات ذهبية بها ومبالغ مالية.

وأضاف قائلاً: "على طول قلت له الشنطة موجودة، وتواصلنا مع الست صحبتها، جت وخدت حاجتها، وصورناها علشان نبرأ نفسنا"، مشيراً إلى أنه معتاد على العثور على بعض متعلقات الركاب في سيارته، ويتم البحث عن أصحابها وإعادتها إليهم، وشدد على قوله: "مأكلش ولادي حرام ولا أكل مال حرام، ملناش غير سمعتنا وصحتنا، احنا وبنتعب ونكافح علشان نربي ولادنا بالحلال".

وهذه ليست المرة المرة الأولى التي يعثر فيها السائق أو زملاؤه على أموال أو ذهب داخل سياراتهم، فقبل شهر من الآن، عثر زميله "علي مصطفى"، على حقيبة داخل سيارته، كانت تحتوي على مبلغ 53 ألف جنيه، قام بردهم إلى صاحب الحقيبة.