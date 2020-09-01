فتح باب التسجيل لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ عن فتح باب التسجيل لذوي الإعاقة، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تساعدهم في الحصول على الخدمات والتسهيلات المقررة وفقًا للقانون رقم 10 لسنه 2018، والمنظم لحقوق ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الدولة لن تتوانى عن رعاية ذوي القدرات الخاصة وتقديم كافه أوجه الدعم لهم باعتبارهم قوة فاعلة تساهم في تقدم المجتمع.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم، أنه تم فتح باب التسجيل بالمرحلة الثانية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة من خلال الرابط الإلكترونى من هنا، وذلك عن طريق مكاتب التأهيل بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن الإعاقات الشديدة تتمثل في «الشلل الدماغي، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، ضمور العضلات، تيبس المفاصل في أطراف متعددة، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف، فقد البصر التام، فقد السمع التام، متلازمة داون، صغر أو كبر حجم الرأس، طيف التوحد، ذوي القزامة، الجذام».

وأكد أن تلك البطاقات الذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق فى الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له، والمتمثلة في الرعاية الصحية والتأهيلية، والتعليم والعمل، والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة، والخصومات على وسائل النقل والمواصلات، ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن استكمال إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة يتم بمكاتب التأهيل الاجتماعي، من خلال الدخول على موقع الوزارة وملء النموذج الموجود على الموقع، ويحتوي على بيانات أساسية تشمل الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والعنوان الحالي، والسن وقت التقديم لاستخراج الطلب، والحالة الاجتماعية، ورقم التليفون.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أكدت أن المرحلة الأولى شملت أكثر من مليوني مواطن من ذوى الإعاقة على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية خلال الفترة القادمة وعلى الراغبين فى الحصول على البطاقة الدخول على الموقع وملء النموذج الموجود فى الموقع واستكمال البيانات وتحديد موعد الكشف المناسب، لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والمنظم لحقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة للاستفادة من الامتيازات التي ينفذها القانون.