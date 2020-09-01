جهود مكثفة لكشف غموض العثور على فلاح مقتولاً بكفر الشيخ

تكثف مباحث مركز البرلس، في محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة فلاح، ملقاة بجوار أحد المصارف.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "ع. ع."، 50 سنة، محامي، ويقيم بمركز البرلس، بالعثور على جثة شقيقه "أ. ع."، 47 سنة، فلاح، بجوار "مصرف حماد" بدائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين وجود جثة المذكور بجوار سيارته، التي تحمل رقم "ل ر أ 3598"، ربع نقل، على الطريق، بجوار المصرف المُشار إليه، ويرتدي كامل ملابسه، ولا يحمل أي متعلقات خاصة.

وكشفت معاينة رجال المباحث الجنائية وجود آثار كدمة بالعين اليمنى، وجرح قطعي أسفل الصدر من الناحية اليمني، وجرى نقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي، تحت تصرف النيابة.