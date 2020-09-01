غدا.. حكيم يطرح كليبه الجديد "صحاب أونطة"

يطرح الفنان حكيم، غدًا الأربعاء، أغنيته الجديدة "صُحاب أونطة"، التي تُعد أولى أغنياته لموسم صيف 2020، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

أغنية "أصحاب أونطة"، من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.

انتهى حكيم، من تصوير الكليب، بأحدث التقنيات مع الاستعانة باستعراضات بطريقة مبتكرة غير تقليدية.

وكان الفنان حكيم، قد قرر اقتحام عالم المهرجانات الغنائية وتطويرها بأسلوبه الغنائي، وربطها بالأغنيات الشعبية، مثلما طور من قبل الموسيقى الشعبية مع الرباعي حميد الشاعري وطارق مدكور وأشرف عبده ومحمد مصطفى، ووصل بها إلى العالمية.

وأعلن المطرب تجهيز أغنية هي أول تعاون له مع الموزع ديزل وتحمل اسم "صحاب أونطة"، من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، وسيرعى الأغنية تطبيق "نچمو" الغنائي.

تعاون حكيم خلال مسيرته مع أكبر صناع الموسيقي في العالم، منهم الموزع كوينسي جونز مكتشف مايكل چاكسون، ونارادا مايكل وستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وجوموز، وتوماس رمسيس، من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامي من إنجلترا.