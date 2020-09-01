انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بفيلم "موليكولي" الليلة

تنطلق الليلة أولى فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بعرض فيلم "موليكولي" للمخرج الإيطالي أندريا، وهو فيلم وثائقي عن فينيسيا أثناء فرض إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان رسميًا من 2 حتى 12 سبتمبر الجاري، وقررت إدارة المهرجان إلغاء حفلتي الافتتاح والختام للمهرجان، كما أنه سوف يتم عرض بعد الأفلام خلال مؤتمرات صحفية يتم بثها عبر شبكة الإنترنت.

وفرضت إدارة المهرجان إجراءات أكثر صرامة بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء عرض الأفلام وارتداء الكمامات طوال الوقت.

ويضم المهرجان هذا العام 63 فيلما، بينهم 18 فيلما تتنافس على جائزة الأسد الذهبي، بجانب 21 فيلما سوف تعرض خارج المسابقة و19 فيلما في قسم أفاق.