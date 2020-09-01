محافظ الأقصر يلتقي المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء

تابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فاعليات تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، مع بدء التشغيل التجريبى للمركز، كما إلتقى المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بقيمة 25 % من المخالفات، حيث يحتوى المركز على 9 نوافذ منها شباك مجهز لخدمة ذوي الأعاقة يضم "رامب" ليكون المواطن فى مستوى مقدم الخدمة، ونافذة أخرى للخزينة.

وأوضح محافظ الأقصر خلال جولته، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين هو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتيح حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة، ورافق محافظ الأقصر خلال جولته نائبة محمد عبد القادر خيرى، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن وكيل وزارة لشئون مكتب المحافظ، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، والعميد طاهر الحنفى المشرف العام على إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

وفى مدينة أرمنت تفقد محافظ الأقصر مقر مجلس مدينة أرمنت والمركز التكنولوجى المتطور ويعمل جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة لإنهاء الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم بالإضافة إلى تلقى طلبات التصالح فى المخالفات، وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة مجلس مدينة أرمنت ومد كابلات كهرباء ومرافق جديدة ضمن خطة تطوير المبنى وتجديده.