تامر حسني عن إخراجه كليب "اختراع": "ينفع أخرج من زمان"

أبدى النجم تامر حسني سعادة بالغة إزاء الأصداء الإيجابية التي تلقاها عن كليبه الجديد "اختراع" مع النجم محمود العسيلي، والذي قام بإخراجه في أولى تجاربه بهذا المجال.

وقال "حسني"، لـ "الوطن"، إنه يملك مخزوناً من الإخراج بعد دفعه بعدد من المخرجين للساحة، وتقديمه لهم في عدد من أعماله الفنية، مضيفاً: "عندي خبرة في الإخراج اديتها لمخرجين كتير كبروا وكسروا الدنيا، ولذلك بحس دايماً إني ينفع أخرج من زمان".

وكان كليب "اختراع"، قد احتل المركز التاسع والعشرين عالمياً على مستوى نسب مشاهدة الكليب عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد تصدره "التريند" في العديد من البلدان العربية.

والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم.