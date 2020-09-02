حالات تستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة في قانون المعاش

يتساءل الكثيرون، عن موقهم من التعويضات التي يمكن أن يحصلوا عليها عند انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل مؤمن عليه، ولا تتوفر في شأنهم، شروط استحقاق المعاش، لكن يمكنهم الحصول على تعويض عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فأنه ينص على أن بعض الحالات تستحق تعويض الدفعة الواحدة في حالة إنهاء الخدمة أو النشاط، فما هو هذا التعويض والحالات المستحقة؟

تعويض الدفعة الواحدة

فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، يحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية مضروباً في 12.

ويتم يصرف تعويض الدفعة الواحدة في الحالات الآتية

بلوغ المؤمن عليه سن الستين.

مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

هجرة المؤمن عليه.

الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة 10 سنوات فأكثر، أو بقدر المدة الباقية لبلوغة سن الستين أيهما أقل..

إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.

وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.