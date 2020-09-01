واشنطن: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

أعلنت واشنطن عن دعمها لمصر في حربها ضد الإرهاب، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية، الأحد الماضي، تدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجئًا لها، ومرتكزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وترويع المواطنين الآمنين.

وأسفرت الجهود خلال الفترة من 22 يوليو الماضي إلى 30 أغسطس الجاري، عن تحقيق عدد من النجاحات، منها:

1- تدمير 317 وكرًا ومخبأ ومخزنًا للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية ملجأ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.

2- استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

3- مقتل 73 عنصرًا تكفيريًا يتخذون من الملاجئ أوكاراً لهم.