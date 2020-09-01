"قراءتي".. بدء العمل بتطبيق قراءة عداد المياه بالأقصر

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل بتطبيق (قراءتي) لقراءة عداد المياه، لتسهيل إدخال قراءات العداد شهرياً من المنزل ومواكبة للتطور التكنولوجي.

وأوضح "سليمان" أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعلنت عن إطلاق تطبيق (قراءتي) لجميع شركات المياه والصرف الصحى التابعة للشركة بجمهورية مصر العربية، لقراءة عداد المياه تسهيلاً على المواطنين، وضمان عدم تراكم القراءات بالعدادات، ما كان يكلف المواطن دفع عدد من الإيصالات الشهرية دفعة واحدة، ويعتمد إستخدام تطبيق قرائتى على السهولة والسرية للبيانات بهدف توصيل القراءة الحقيقية لكل اشتراكات العملاء بكافه أنحاء الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إمكانية تسجيل أكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج أيضا ميزة الاستعلام عن أخر قراءة قام العميل بإدخالها.