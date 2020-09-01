جامعة الأقصر تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية

استقبلت معامل كليات جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، وتفقد رئيس الجامعة معملي كلية الحاسبات والمعلومات ومعمل كلية الفنون الجميلة ومعمل الإدارة المركزية للجامعة للاطمئنان على سير عملية التنسيق وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية بكل حزم مع تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب خلال عملية التنسيق، حرصا من جامعة الأقصر على سلامة الطلاب.

الجدير بالذكر أن جامعة الأقصر إتخذت كافة الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية والاحترازية قبل بدء عملية التنسيق لاستقبال طلاب المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعى 2020-2021م.