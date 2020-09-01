"الأقصر الدولي" يطبق حظر الدخول بدون pcr

قالت مصادر بمطار الأقصر الدولي، إن المطار سيستقبل غدًا، رحلة داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولي، ضمن 5 رحلات لشركة مصر للطيران، بمعدل رحلتين لشرم الشيخ، والغردقة، و3 رحلات شحن جوي، حيث تنقل الرحلات ما يقرب من 2800 راكب.

وبدأت سلطات المطار، اعتبارًا من اليوم، تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع القادمين من الخارج والداخل، دون إجراء تحليل PCR الخاص بالكشف عن فيروس "كورونا"، بمن فيهم حاملو الجنسية المصرية، وفق خطاب سلطة الطيران المدني المصري لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، حتى إصدار تعليمات أخرى.

واتخذت سلطات مطار الأقصر الدولي العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان، تمهيداً لاستقبال الرحلات الجوية تزامناً مع استئناف النشاط السياحي، بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر بسبب جائحة "كورونا".

ومن ضمن الإجراءات:

1- وفقاً لتعليمات وزارة الطيران، يخضع الركاب لعملية تعقيم مكثفة، تبدأ بتعقيم الحقائب وكل المتعلقات.

2- الكشف على الركاب من قبل أطباء الحجر الصحي في المطار.

3- تنظيم الركاب في مجموعات، كل مجموعة تضم 20 شخصاً يتم الكشف على كل مجموعة على حدة، لمنع حدوث تزاحم أثناء عملية الفحص.

4- وضع لافتات إرشادية باللغات المختلفة، وتعليمات وقواعد عامة لحماية المسافرين، بالإضافة إلى وضع علامات للوقوف والحركة.

5- مراعاة المسافة الآمنة بين كل فرد، فضلًا عن استمرار حملات التطهير والتعقيم التي تتم يوميا وباستمرار.

6- فحص القادمين من الخارج بأحدث المستجدات حال ظهور أعراض إرتفاع درجة الحرارة، ونشر كاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء بكافة أنحاء المطار تطلق صافرة إنذار عند رصد ارتفاع درجة حرارة أي راكب باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

7- توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر.

8- تعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج أعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن وزيادة منافذ الحجر الصحي بالمطارات مع تلبية كل إحتياجاتهم، لضمان سلامة وحياة المسافرين والعاملين.

9- تخفيف التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

10- التشديد على العاملين بارتداء القفازات والكمامات الطبية والاطمئنان يوميًا عليهم من خلال الكشف عليهم بجهاز قياس الحرارة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

وكانت محافظة الأقصر، أعلنت الخميس قبل الماضي، استئناف حركة السياحة بالمحافظة اعتبارًا من أول سبتمبر، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد التواصل عدة مرات بين كل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد.