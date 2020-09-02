هند تطلب الخلع: "عينه زايغة وبيحب كل الستات"

"كل اللي حواليا بيقولوا عليا جميلة الحمد لله، ومش مخلية بيتي ولا جوزي ناقصهم أي حاجة، ورغم كدة مبيفوتش واحدة غير لما يعاكسها حتى وأنا معاه".. مبررات ساقتها "هند"، صاحبة الـ26 عاما في دعوى خلع، أقامتها أمام محكمة الأسرة بزنانيري، ضد زوجها "علاء. م"، 32 سنة، الذي ادعت أنه "عينه زايغة وبيحب كل الستات.. كبيرة صغيرة حلوة وحشة.. مش فاهمة دة مريض نفسيا ولا إيه".

تروي هند موقفا، اعتبرته القشة التي قصمت ظهر البعير، ورسخ في ذهنها ضرورة الابتعاد عن زوجها، خاصة بعد رفضه تطليقها بالاتفاق "في مرة كنا خارجين في مشوار، واحنا راكبين مع بعض المواصلات، وكان قاعد جنبي وطلعت واحدة ست وبنتها راح قام وقعد البنت جنبي، وفضل طول الطريق يبص لها وفتح كلام معاها ولا كإني موجودة، لدرجة إن والدتها خدت بالها وشتمته، واتخانقنا خناقة كبيرة، وأنا كنت في نص هدومي"، مشيرة إلى أن السيدة وجهت لها اللوم والسباب، بأنها "مش مالية عين جوزي".

وتشير هند، إلى أنها بعد تلك الواقعة توجهت مباشرة لمنزل أسرتها وروت لهم ما حدث، فأيدوا موقفها وطالبوا الزوج بتطليقها بالمعروف، فحاول إقناعهم أن الموقف كان غير مقصود، لكن الزوجة أخبرتهم أنه دائم معاكسة الفتيات في المنطقة التي يسكنون فيها وفي محيط المنزل وحتى زميلاته في العمل لم يسلمن منه، وأنها حاولت أكثر من مرة إثناءه عن هذه الأفعال لكنه في كل مرة يتشاجر معها ويقول لها "أنا حر.. أنا راجل وأعمل اللي أنا عاوزه".

تضيف: "ملقيتش قدامي غير الخلع، خاصة لما كلمت محامية معرفة وسألتها عن أسرع وأسهل طريقة للتخلص من الزوج ومشاكله، خاصة إني متجوزاه من سنة لكن لسة مخلفناش"، مؤكدة أنها توجهت بالفعل وأقامت دعوى خلع ضده، ولا تزال الدعوى منظورة في المحكمة.