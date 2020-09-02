حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثيرون من المهتمين بعلم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، حيث تنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات وهي "الأبراج المائية، الأبراج الهوائية، الأبراج الترابية، الأبراج النارية"، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الفلك ينصحك اليوم أن تحترس ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر وتهتم بصحتك وبتنظيم جهودك، ولتكن متعقلا وراجع أفكارك على المستوى العاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة وتحقق مكسبا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء والاحتفال معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم تنافر القمر مع الشمس يطالبك أن تتجنب الحوارات الشائكة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها يوم 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويمنحك قدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بذهن صافي وقد يحمل لك الفلك الآمال والتطورات الإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لخطواتك واعتن بحساباتك لتنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم قاوم التشوش واهدأ لتسيطر على الأمور!

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ وتصبر ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الكاتبة أجاثا كريستي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أخبارك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

القمر في منزلك السادس يدفعك للتركيز على القيام بواجباتك تجاه الأهل والأحباب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مربع برجك ويسلط الضوء على المشاكل والخلافات ويدفعك ذلك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تحذر التسرع.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يمدانك بالشجاعة للقيام بخطوة جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة درة، ويوافق تاريخ ميلادها 13 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وقراراتك وابتعد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة شاكيرا، ويوافق تاريخ ميلادها 2 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.