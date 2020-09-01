إنهاء نزاع الأزهر والتأمين الصحي على 97 ألف جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الأزهر الشريف، منطقة المنوفية، بأداء مبلغ 97 ألفاً و770 جنيهاً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، قيمة المتبقى من اشتراكات التأمين الصحى لطلاب المدارس بالمحافظة عن الأعوام الدراسية من 2012 حتى 2018.

وذكرت الجمعية فى فتواها أنه من الثابت من المستندات المعروضة عليها أن الأزهر الشريف، المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية، لم يسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن الطلاب خلال الأعوام الدراسية من 2012 إلى 2018 للهيئة العامة للتأمين الصحى، وإنما تبقى عليه 97 ألفاً و770 جنيهاً، ومن ثم يتعين عليه سداد اشتراكات التأمين الصحى السنوية عن طلاب المدارس التابعة له.

وأضافت الجمعية أنه «لا ينال مما تقدم ما ذكرته المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية من أن المبالغ التى لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أى رسوم دراسية منهم عن الأعوم الدراسية المذكورة».