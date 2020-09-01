قبل ساعات من إعلانها .. مواعيد وعدد أيام الحضور للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 24 يونيو المقبل ولمدة 33 أسبوعا.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه جار وضع خطة حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد في ظل انتشار جائحة كورونا، ومن المقرر أن يتم إعلانها خلال الساعات القادمة.

وحصلت "الوطن" على بعض ملامح خطة بدء العام الدراسي الجديد والتي جاءت كالتالي:

1- المدارس الحكومية تم اقتراح العمل فيها بنظام الفترتين "صباحية ومسائية" مع مراعاة وجود فارق وقت يتم فيه خروج طلاب الفترة الصباحية ودخول الفترة المسائية دون أن يتجمعوا داخل المدرسة.

2- تكليف مديري المدارس بوضع خطة لخروج طلاب الفصول المختلفة من المدرسة في أوقات متفاوتة، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للطلاب.

3- إلزام جميع المتواجدين في المدارس من معلمين وعمال وطلاب بارتداء الكمامة طول فترة تواجدهم داخل المدارس.

4- إجراء "توزيعة" لطلاب المدارس الخاصة، ومنع تواجد جميع المراحل الدراسية في يوم واحد داخل المدرسة، بحيث لا يزيد تواجد الطلاب عن مرحلتين أو ثلاث على الأكثر في اليوم الواحد.

5- اعتماد حضور بعض المراحل الدراسية مرتين فقط في الأسبوع الواحد، وزيادة الاعتماد على "الأون لاين"،

6- تحسين وضع الشبكات الإلكترونية في المدارس، وربط الطلاب بمنظومة التعليم الجديدة بشكل قوي وفعال.

7 - تقسيم طلاب المدارس إلى مراحل، من KG1 وحتى 3 ابتدائي، ومن 4-6 ابتدائي، ومن أولى إعدادي – 3 إعدادي، ثم المرحلة الثانوية.