خالد ميري: لن نتخذ أي قرار يؤدي إلى غلق صحيفة وندرك الظروف الاقتصادية

التقى خالد ميري، رئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى للإعلام ووكيل نقابة الصحفيين، بعدد من رؤساء التحرير في مكتبه بجريدة الأخبار، للحديث عن توفيق أوضاع الصحف، وفقا للقانون الجديد ولائحة التراخيص.

وأكد ميري، في تصريحات له، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار أو إجراء، يؤدي إلى غلق أي جريدة، مؤكدا تفهم اللجنة بكامل أعضائها والمجلس الأعلى للإعلام، بصفة عامة للظروف الحالية التي تمر بها الصحف.

وطالب ميري، كل الصحف بتقديم أوراقها مع النموذج المعد قبل الموعد المحدد، موضحا أننا أمام قانون يحتاج لتعاملنا معه، حتى يتم دراسة الأمر، وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، مشددا على تعهده بعدم اتخاذ أي إجراء أو قرار يترتب عليه غلق أي جريدة، أو عرقلة مسيرتها.

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين، أنه أحرص من الصحف على مصالح الصحفيين، ولن يشارك في أي قرار يؤدي لغلق جريدة، أو تشريد صحفيين، مؤكدا أن هناك دراسة مستمرة للأمر، ستصل حتما لحلول ترضي جميع الأطراف.