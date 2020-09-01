عاجل.. "خطة التعليم" التي عرضها الوزير على الرئيس اليوم
05:58 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التعليم اليوم
عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطط الوزارة للتحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، وجاءت تلك الخطة كالآتي:
1- التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي.
2- تتضمن الخطة التحول الرقمي، والشق التربوي في النظام التعليمي الجديد.
3- تتضمن المنظومة نظام الامتحانات الجديد، والتصحيح الإلكتروني.
4- تشتمل الخطة على تطوير نظام الثانوية العامة.
5- دعم قدرات المعلمين، وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد.
6- تتضمن المنظومة منصة للتدريب والتعليم.
7- وجه الرئيس بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب.
8- كما وجه الرئيس بتطوير منظومة الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج.