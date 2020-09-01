"سيحصل عليه الهلال".. قيمة لقب دوري محمد بن سلمان أغلى من كأس العالم

كشفت تقارير صحفية سعودية أن كأس الدوري الذي سيحصل عليه الهلال تم تصميمه في إيطاليا، وسيكون أغلى من حيث القيمة من كأس العالم.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كأس دوري محمد بن سلمان التي سيحصل عليها الهلال تم تصميمها في إيطاليا وهي أغلى من كأس العالم من حيث القيمة المالية، إذ يبلغ طولها 90 سم، مقابل 37 سم لكأس العالم، ووزنها 14 كيلوجراما، مقابل ثمانية كيلوجرامات لكأس العالم".

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