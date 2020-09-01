عبد الغفار: 90 مليار جنيه استثمارات بملف التعليم الجامعي منذ 2015

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في الفترة ما بين عامي 2015 حتى عام 2020 قفزت مصر قفزات رائعة في التصنيف العالمي للجامعات، بسبب الاهتمام غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنظومة التعليم.

وأضاف عبدالغفار خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن حجم الاستثمارات التي جرى ضخها في ملف التعليم الجامعي يفوق 90 مليار جنيه، والجامعات الأهلية الأربع تبلغ استثماراتها نحو 40 مليار جنيه.

وتابع: "في الفترة المذكورة زادت مصر 4 جامعات حكومية، بعدما لم تكن تزيد جامعة واحدة لـ10 و15 سنوات، كما يجرى مراجعة المناهج بشكل دوري، وتم إضافة كليات تواكب سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي وبرامج إنترنت الأشياء".