الأزهر عن خلط مدح النبي بسب من لا يصلي عليه: "جهل وقلة أدب لا تجوز"

انتشر مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يُظهر أحد المنشدين، وهو يقدم وصلة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن حوله يوجد فريق عازف ممن يمسكون بالدف والطبلة والمزمار، لإضافة النغم لمدح النبي.

وخلال وصلة المدح، تلفظ الشيخ المداح بألفاظ خارجة، لمن لا يصلي على النبي، وهو ما أثار حفيظة رواد السوشيال ميديا، واعتبروه لهو ولغو لا فائدة منه، وظل السؤال حول مدى جواز ذلك الفعل من عدمه.

المالكي: الصلاة على رسول الله لها آدابها

تعليقًا على هذا الشأن، قال الداعية الإسلامي أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن مدح النبي من الأشياء المحببة، والتي يثاب عليها المسلم، من الصلاة والسلام عليه، ولكنه قد يرتكب المعاصي إذا أخطأ في صيغة المدح.

وأضاف "المالكي" لـ"الوطن"، أن ما حدث من المنشد الذي ظهر في الفيديو، يعد "جهل وقلة أدب"، وتطاول في أثناء مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن الصلاة على النبي، ما تُنال بمثل هذه الوقاحة، وإنما ثوابها في الأدب والتأمل والتدبر.

وأوضح باحث الأزهر الشريف، إلى أن الصلاة على سيدنا رسول الله لها آدابها يجب أن يتحلى بها المؤمنون، ولا تمت لما حدث في جلسة المدح الظاهرة في مقطع الفيديو بصلة، ولا يجوز خلال مدح النبي التلفظ بالسب والألفاظ الخارجة من الأساس.