60 فنانا من أنحاء الجمهورية في "رحلة هوية" بالمركز الثقافي في طنطا

افتتح المركز الثقافى بطنطا، المرحلة الأولى لصالون الدلتا الثالث للشباب 2020، تحت عنوان "رحلة هوية"، بمشاركة ما يقرب من 60 فنان تشكيلي على مستوى محافظات مصر، حيث شمل الصالون مختلف المدارس والاتجاهات الفنية والفكرية، إذ شارك فيه فنانون شباب قدموا اتجاهات فنية متنوعة لكل منها رؤية وإحساس للفنان المشارك، عكست من خلالها قدرا من الإبداع.

تضمنت فعاليات المرحلة الأولى من الصالون، افتتاح معرض فنى للأعمال الفائزة فيه تنوعت بين فنون التصوير، الرسم، النحت، المعادن، الجرافيك، التصوير الفوتوغرافى، والخزف، وذلك بعد تصفيتها من 160 عمل فنى الى 60 عمل فائز بعد اختيار هذة الاعمال من قبل أعضاء لجنة تحكيم الصالون المشكلة من الدكتور وليد رجائى حسن رئيس لجنة التحكيم، الدكتور سعيد عبد الغفار العنانى، الاستاذ الدكتور رانيا الامام، الدكتور طارق صبحى، الدكتور ماهر حسين عراقيب، الدكتور نبيل الغمرى ضيف شرف لجنة التحكيم.

تلا افتتاح المعرض، تكريم 26 فنان تشكيلى من الفائزين، حيث حصلت على جائزة الصالون الأولى الفنانة هدير مهند الأنصاري، فى مجال التصوير، كما حصلت على جائزة الصالون الثانية الفنانة سماح أحمد الشامى فى مجال الرسم، وحصلت على جائزة الصالون الثالثة الفنانة نوران محمد الغباشى، بينما حصل الفنان محمد مدحت السيد على جائزة لجنة التحكيم، كما حصل كل من الفنان شادى محمد فهيم والفنانة رحاب رشدى رشاد على جائزة الصالون التشجيعية.

وعلى التوالى قدم الدكتور نبيل الغمرى رئيس لجنة الفنون البصرية والتعبيرية واستشارى اكاديمى للفنون والحرف التراثية - ضيف شرف الصالون- دراسة نقدية وتحليلية حول المرجعيات الأكاديمية لنقد العمل الفنى.

شهد الافتتاح رئيس الادارة المركزية لاقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، مدير عام ثقافة الغربية وعدد من الفنانين التشكيلين ورواد حركة الفن التشكيلى بالغربية.

الجدير بالذكر، أنه تم التكريم على مدار يومين اتباعا للاجراءات الاحترازية بحضور 25% من اجمالى الطاقة الاستيعابية للجاليرى والمسرح، ويقام على هامش الصالون ورش فنية ومحاضرات لمناقشة الاعمال المشاركة فى الصالون والنقد الفنى لها.