اعتراف قاتل مسن بولاق الدكرور: هشمت رأسه ولم أجد إلا تليفون بـ65 جنيه

"كان مصدعني كل شوية على الإيجار، وكل شوية يفضحني قدام الجيران".. بتلك الكلمات اعترف شاب ثلاثيني، بتفاصيل جريمته وقتله مسنًا داخل منزله في بولاق الدكرور بالجيزة، بتهشيم رأسه في الحائط، انتقامًا منه لكثرة مطالبته له على قيمة الإيجار الخاصة بغرفة يستأجرها المتهم، في العقار الخاص بالمجني عليه.

"كنت معتقد أني هلاقي عنده فلوس هسرقها، بعد ما قتلته، بس للأسف ملقتش غير التليفون بتاعه، وكمان مجبش تمن غير 65 جنيه، يعني دخلت السجن ببلاش".. بهذه الكلمات واصل المتهم اعترافه، بتفاصيل جريمته أمام المباحث بعد القبض عليه بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، مدعيًا أنه نفذ الجريمة، لإزاحة المجني عليه من طريقه، معتقدًا أنه سيفلت بجريمته، بعيدًا عن المسائلة القانونية.

المباحث قطعت الطريق على الجاني، وكشفت جريمته في غضون ساعات قليلة أعقبت الجريمة، وألقت القبض عليه واقتادته إلى ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وحاصرته بكل الأدلة، حتى انهار وأعترف بجريمته: "الراجل كان محسسني أني ساكن في فيلا، وكل شويه يقعد يشتمني قدام الجيران، ويسمعني كلام وحش".

وقررت النيابة العامة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وسرقة هاتف محمول لمدة 4 أيام، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أسباب الواقعة، واستدعت جيران الضحية لسماع أقوالهم في الحادث، وأكدوا أنهم شعروا بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل المجني عليه، فأبلغوا الشرطة وتم اكتشاف الجريمة.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة مسن داخل مسكنه، به العديد من الإصابات، وبإجراء التحريات، تبين أن عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، نظراً لوجود خلافات بينهما حول القيمة الإيجارية لغرفة كان يستأجرها بمسكن المجنى عليه الأمر الذى أثار حفيظة المتهم وعقد العزم على قتله بقصد سرقته، واستولى على هاتفه المحمول، وحرر محضر بالواقعة.