فاتن الحلو تخصص مقاعد مجانية للصحفيين وأسرهم

للأسبوع الثالث على التوالي، واستجابة لصفحة أبناء صاحبة الجلالة "صحفيين مصر"، خصصت الفنانة القديرة فاتن الحلو رئيس مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي، مقاعد مجانية للصحفيين وأسرهم لمتابعة البرنامج الجديد بالفرع الدائم والوحيد بنادي الشمس الرياضي.

وكشفت سيدة السيرك، أن العمل يجري على قدم وساق لإسعاد جماهير وعشاق السيرك بعروض مبهرة، حيث يقدم نجومه ساعتين من المغامرة والدهشة والخطورة تبدأ في التاسعة وتنتهي في الحادية عشرة مساء، وأعربت عن سعادتها باستقبال الصحفيين وأسرهم خلال حفلتي الخميس والجمعة المقبلين.

على جانب آخر أكدت فاتن الحلو أن السيرك يمر بمحطة قاسية وفارقة منذ أسس له الراحل رائد ترويض الوحوش المفترسة إبراهيم الحلو، بسبب أزمة كورونا، وقد تحمل جميع العاملين بالمؤسسة أعباء المهنة خلال شهور التوقف، ولولا الجهود المبذولة ما وصلنا إلى الشكل المشرف والمبهر الذي قوبل بفضل الله بردود فعل كبيرة داخل كبريات المؤسسات الصحفية والبرامج الفنية.

يذكر أن السيرك يقدم حفلاته بحضور كاميليا إبراهيم الحلو المشرف العام ونائب رئيس مجلس الإدارة دهب إبراهيم الحلو، التي احتل اسمها مؤخرا عالم ترويض الوحوش المفترسة كأصغر وأجرأ أفراد عائلة إبراهيم الحلو في التعامل مع الوحوش المفترسة.

على جانب آخر، نوهت فاتن الحلو بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية ولا يسمح الدخول بدون كمامات.