حكم نهائي بالسجن 7 سنوات لقتلة الطفل يوسف العربي

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضد كل من "خالد أبو طالب وطاهر عبد التواب"، في إدانتهما بقتل الطفل يوسف العربي بالسجن 7 سنوات، ورفضت الطعن المقدم من قبل المتهمين المتسببين في وفاته.

وأعيدت إجراءات محاكمة المتهمين، بعد إلقاء القبض عليهما، لصدور حكم غيابي بحقهما بالسجن 7 سنوات، في قضية مقتل الطفل يوسف العربي.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على 3 متهمين- بينهم هاربان اثنان – بقتل الطفل يوسف سامح العربي، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

احتوت أوراق القضية التي تحمل رقم 8808 لسنة 2017 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 883 لسنة 2017 مسلسل نيابة أكتوبر، على اتهام كل من "زياد.م"، "محبوس"، 23 سنة، طالب، مقيم بقرية فانس بمركز طامية الفيوم، و"ماجد.خ"، محبوس، 23 سنة طالب، مقيم بالحى الثامن المجاورة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، و"طاهر.م"، "هارب"، 25 سنة، ضابط سابق بمديرية أمن الفيوم، مقيم بمركز طامية، وخالد.أ" "هارب" 24 سنة طالب ومقيم مركز طامية بالفيوم، أنهم يوم 18 مايو الماضي حازوا وأحرز كل منهم سلاح ناري "بندقية آلية" وسلاح آخر "بندقية خرطوش" دون ترخيص، وذخائر.

وكشفت التحقيقات، أنهم تسببوا في وفاة المجني عليه يوسف سامح سيد العربي في أثناء تواجدهم بحفل خطوبة المتهم الأول، حيث أخذوا جميعا يطلقون وابلًا من الأعيرة النارية، حتى استقرت طلقة بالخطأ في رأس المجني عليه، كما تسببوا في إحداث إصابة المجني عليها "دعاء أحمد" طالبة.