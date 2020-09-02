السياحة تكرم الأطفال الفائزين بمسابقة "ارسم أهرامات الجيزة"

كرمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار من خلال مكتبها بمنطقة الهرم، الأطفال الفائزين بمسابقة "ارسم أهرامات الجيزة"، وذلك من سن 5 إلى 12 سنة، التي نظمها المكتب في إطار مبادرة "بلدنا الحلوة".

وقال محمد زايد مدير مكتب تنشيط السياحة بمنطقة أهرامات الجيزة، إن عدد المشاركين بالمسابقة بلغ نحو 23 طفلا، مشيرا إلى أنه تم تكريم الأطفال الفائزين بالمسابقة، وتنظيم رحلة لهم ولعائلاتهم إلى منطقة أهرامات الجيزة، تم خلالها تسليمهم شهادات التقدير والهدايا التذكارية، وبعض المواد التعريفية عن المزارات والمناطق السياحية بمصر.

وأشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة، إلى أن تنظيم هذه المسابقة، يهدف إلى تثقيف وتوعية الأطفال بتراثهم الحضاري، عن طريق الفن، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم وموهبتهم، ما يخلق لديهم رغبة للتعرف على المزيد من تاريخ الحضارة المصرية العريقة.