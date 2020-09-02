اقتحامات واعتقالات وقمع: انتهاكات الاحتلال في حق فلسطين خلال 24 ساعة

اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 52 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، خلال فترة الاقتحام الصباحية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مواطنا من مدينة الخليل بعد تفتيش منزله في المدينة، كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، وفتشت منزلا لعائلة مجاهد التميمي، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخل المدينة الغربي "فرش الهوى" والجنوبي "الفحص"، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم. كما اعتقلت القوات شابين من مدينة بيت لحم، بحسب الوكالة.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرضوض جراء تعرضهم للضرب واستنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أمس، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي وقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على أراضي قرى جبارة، والراس، وشوفة، جنوب وشرق طولكرم، لغرض إقامة منطقة صناعية استيطانية عليها.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مواطنين من مواصلة العمل بشق طريق زراعية في قرية جالود، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال منعت المواطنين من شق طريق في المنطقة الجنوبية من القرية، خلف مدرسة جالود الثانوية، مضيفا أن هذه المنطقة تتعرض باستمرار لهجمات المستوطنين، التي كان آخرها العام الماضي حيث أشعل المستوطنون النار في مئات الدونمات المزروعة بالزيتون هناك، ما أدى إلى احتراق حوالي 1000 شجرة، قسم كبير منها بشكل كلي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وسلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عددا من المواطنين الفلسطينيين إخطارات بوقف البناء في منازلهم قيد الانشاء في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على كمية كبيرة من الحجر والطوب الخاص لبناء المنازل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لــ"وفا"، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقهار رافعتان اقتحمت منطقة الحلقوم غرب البلدة وقامت بالاستيلاء على 15 حزمة من حجر البناء ومثلها من الطوب تعود للمواطن محمد فهد شاورية من منزله الذي هو قيد الانشاء، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن الاحتلال هدد المواطن بعدم الاستمرار في بناء منزله، علما أنه تلقى في السابق اخطارا بوقف البناء فيه.