رانج روفر SVR تشتعل على طريق السويس بدون أسباب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور لإبراهيم إسحاق أحد مسخدمي فيس بوك، وقع معه حادث بسيارته رانج روفر SVR، وهي تعد أعلى فئة من الشركة.

وبدء الحادث أثناء سير إبراهيم إسحاق على طريق السويس، وفوجئ بسماع صوت غريب في السيارة، وبعدها توقفت السيارة بشكل مفاجئ، وبدأت في الاشتعال من جهة المحرك بشكل كبير.

وقال إبراهيم، تعليقاً على الحادث على "فيس بوك"، "ناس كتير كلمتنى عشان تعرف ايه اللى حصل وازاى عربية زى دى تولع وأنا منزل البوست دا، عشان أوضح اللى حصل، ويا ريت كل الناس تعمل شير من عندى عشان اللى مش واصلو المعلومة توصلو كويس".

وأضاف: "الـrang rover svr هى أعلى نوع فى الرانج روفر، وأنا ماشى على طريق السويس، بدون أى مقدمات العربية، عملت صوت جامد جدا وعطلت وطلعت نار من كل حتة، أنا مكنتش عارف انط والا اعمل ايه انا مستنى العربية تنفجر فى اى لحظة، وطبعا الحمدلله انى مكنتش مفول العربية كان زمانها انفجرت، والتوكيل بيحفر دلوقتى عشان يلاقى غلطة عشان يلبسنى العربية".