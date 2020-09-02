محاذير مهرجان فينيسيا السينمائي من أجل سلامة الجمهور قبل انطلاقه

قبل انطلاق مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي يبدأ فعالياته اليوم الأربعاء، وضعت إدارة المهرجان، عدّة تحذيرات لجمهورها من أجل سلامتهم، والمحافظة على صحتهم، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت تلك المحاذير كالتالي:

- منع الجمهور من السجادة الحمراء.

- غياب نجوم هوليوود وأفلامها إلى حد كبير.

- إلزام الحضور بارتداء أقنعة الوجه سواء في الداخل والخارج.

- إلغاء حفلي الافتتاح والختام.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان رسميًا، من 2 حتى 12 سبتمبر، وفرضت إدارة المهرجان، إجراءات أكثر صرامة بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء عرض الأفلام، وارتداء الكمامات طوال الوقت.

ويضم المهرجان هذا العام 63 فيلما، بينهم 18 فيلما تتنافس على جائزة الأسد الذهبي، بجانب 21 فيلما ستعرض خارج المسابقة، و19 فيلما في قسم أفاق.