بيجو تكشف عن 3008 "فيس ليفت" 2021

أعلنت بيجو، سيارتها الكروس أوفر 3008، بتحديثات منتصف العمر "فيس ليفت"، من خلال الإنترنت، كعادة الشركات فى عصر كورونا الحالى، 3008 هى الأخت الأصغر لـ5008 ذات الـ7 مقاعد و الأخت الأكبر لـ508.

غيرت بيجو الواجهة فى 3008 لتكون بأنياب مثل 508، لتكون الهوية الجديدة لسيارات بيجو، وعدلت الشبكة الأمامية أيضا.

أما فى الخلف، فلا يوجد تغيير يذكر، فقد حافظت بيجو على المصابيح المنقسمة إلى 3 أقسام، التى تشبه إضاءة فورد موستنج الخلفية.

أما فى الداخل فلم يتغير الكثير، حيث حدثت بيجو الشاشة الرئيسية لتكون 10 بوصة بدلا من 8 بوصة بالاضافة الى تحديث نظام I-Cockpit

أما عن المحركات فتتوفر بيجو 3008 بمحرك 1.2 لتر تربو مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 130

وتتوفر بمحرك 1.6 لتر تربو مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 180 حصان

والجديد فى 3008 هو أنها تتوفر بنسخة هجينة بمحركين مختلفين

المحرك الأول يولد قوة 225 حصان وعزم 360 نيوتن متر ويتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى 8.7 ثانية

أما المحرك الثانى يولد قوة 300 حصان وعزم 520 نيوتن متر ويتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى 5.9 ثانية