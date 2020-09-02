ابنة عامر منيب تحيي ذكرى ميلاده عبر إنستجرام

أحيت ابنة الفنان الراحل عامر منيب، ذكرى ميلاده عبر خاصية "story"، بحسابها الخاص بـ"إنستجرام".

ونشرت مريم عامر منيب، صورة قديمة لوالدها، صحبتها بتعليق: "عيد ميلادك سعيد 57 فى السماء يا ملاكى".

يذكر أنه في شهر فبراير الماضي، استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم بنات الفنان الراحل عامر منيب، نورة ومريم وزينة، حيث ذكرت "منذ فترة قليلة صدر دويتو غنائي هو الأقرب لقلبي على الإطلاق، مش عشان الأغنية حلوة أو لحن الأغنية لطيف، بس كان بيعبر عن قصة حب مختلفة، كان ما بين مريم عامر منيب ووالدها الراحل".

وأوضحت "الشاذلي"، خلال برنامجها "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن الفنان عامر منيب رحل في عز شبابه ونجوميته، وبعد سنوات طويلة قامت إحدى بناته وتدعى "مريم" بالرد على أسئلة والدها في إحدى أغانيه "عامل إيه في حياتك"، وأصبح دويتو شهير حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة.