سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا للتعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأربعاء 2 سبتمبر الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.81 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك CIB

سجل سعر اليورو في بنك CIB نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.81 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.