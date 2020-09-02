في مثل هذا اليوم.. إحالة قاتل طفليه بميت سلسيل لمحاكمة عاجلة

في مثل هذا اليوم من عام 2018، أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية مقتل الطفلين "محمد وريان"على يد والدهما محمود نظمي، والذي ألقاهما في مياه النيل من أعلى كوبري فارسكور، يوم 21 أغسطس 2018.

وأمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام السابق، يوم 2 سبتمبر 2018، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة التي انتهت بالحكم بإعدامه.

التحقيقات وجمع الأدلة استمر 12 يوما حتى تمكنت الجهات الأمنية والقضائية من إقامة الدليل على الجاني، والذي اعترف تفصيليا، أمام النيابة بالحادث، كما اعترف بالقتل العمد، في المحكمة، قائلا "حصل.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعد الإحالة للمحاكمة، بدأت جنايات الدقهلية نظر القضية في أكتوبر 2018، وفي مارس 2019، اعترف مجددا أمام المحكمة وأحالته للمفتي، وبعد شهر، أصدرت حكمها بإعدامه، والذي تنظره النقض حاليا.

بالعودة للوراء وتحديدا في الفترة من 21 أغسطس 2018 وقت الجريمة وحتى انتهاء التحقيقات وإحالته للمحاكمة يوم 2 سبتمبر، كانت لكاميرات المراقبة الفضل لعبت في حل لغز الواقعة وكشف غموضها، في ظل تمسك الأب المتهم بالإنكار، وتعمد ثلة من أهالي قريته "ميت سلسيل" شائعة أنه "كبش فداء" في الواقعة، حيث توصلّ فريق البحث المشكل بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، إلى 4 كاميرات مراقبة، وثّقت لحظات مرور الأب المتهم رفقة طفليه المجني عليهما من أحد الشوارع الرئيسية مرورا بمحطة وقود، حيث ظهر أحد الطفلين من السيارة، وصولا إلى الطريق المؤدي إلى مكان الحادث.

كذلك كشفت التحقيقات عن تفريغ وفحص 4 مقاطع فيديو حصلت عليها أجهزة التحقيق والبحث الجنائي من تفريغ كاميرات مراقبة بالطرق التي سلكها المتهم، قبل ارتكاب جريمته، والتي تؤكد اصطحابه المجني عليهما في اتجاه فارسكور.

المقطع الأول مدته 59 ثانية، وهو تفريغ لكاميرا مراقبة طريق البحر أمام الملاهي من البر الثاني، وتبين أنه في تمام الساعة 6:12 مساء بحسب توقيت الفيديو يوم 21 أغسطس 2018، مرّت سيارة ماركة هيونداي ماتريكس سوداء وتشبه سيارة المتهم.

المقطع الثاني من كاميرا المراقبة المثبتة بمحطة وقود فارسكور، وتبين أن مدته 7 دقائق و42 ثانية، مُصور بتاريخ 21 أغسطس 2018، في الثانية 49 والتي توافق الساعة 6:30 مساء بحسب التوقيت الظاهر بالفيديو تظهر سيارة ماركة هيونداي ماتريكس سوداء اللون، تُشبه سيارة المتهم وبذات أوصافها، وفي الدقيقة 6:31 بحسب توقيت الفيديو يظهر طفل وهو يُخرج رأسه من النافذة خلف مقعد المتهم، ثم استقرت السيارة وقامت بالتموين، وغادرت محطة الوقود الساعة 6:33 مساء بحسب التوقيت الظاهر بالفيديو.

وجاء المقطع الثالث ومدته 38 ثانية، من كاميرا مدخل الجمالية طريق البحر، وفي تمام الساعة 6:30 مساء يوم 21 أغسطس 2018، بحسب توقيت الفيديو، وتبين مرور السيارة ماركة هيونداي ماتريكس سوداء اللون، تشبه سيارة المتهم بذات الأوصاف الواردة بالمعاينة.

والمقطع الرابع وهو فيديو مدته 18 ثانية، من كاميرا بأول طريق الخضيري المؤدي لفارسكور، وفي تمام الساعة 6:53 مساء يوم 21 أغسطس 2018، بحسب التوقيت الظاهر بالفيديو، تبين مرور سيارة ماركة هيونداي ماتريكس سوداء اللون في اتجاه فارسكور.

وأفادت التحقيقات بأن جميع المقاطع مأخوذة من كاميرات مُثبتة على طريق فارسكور محل ارتكاب الواقعة، وتتوافق مع المعاينة التصويرية وإقرار المتهم.

وبتاريخ 25 أغسطس 2018، واجهت النيابة المتهم "محمود نظمي" بالمقاطع، حيث أقر أن السيارة مملوكة له، وأن المجني عليهما كانا برفقته.