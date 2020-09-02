ضبط موظف تعمد تعطيل رصف طريق دولي بالدقهلية لطلب "رشوة"

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على عامل، استغل موقعه الوظيفي في الحصول على مبالغ من المواطنين على سبيل "الرشوة"، وإلا تعمد إيقاف رصف طريق "جمصة - المنصورة" الدولي.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبدالباعث، أخطارا بورود بلاغ يفيد بتعمد موظف إيقاف أعمال رصف طريق رافد "جمصة – المنصورة" الدولي، لطلب الحصول على مبالغ "رشوة".

وضبطت الأجهزة الأمنية العامل بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء استلامه مبلغ الرشوة المتفق عليه، استغلالاً لموقعه الوظيفي، وتعمد إيقاف أعمال مسندة لمدير وشريك بإحدى شركات المقاولات الخاصة، بتجهيز رصف الطريق بطول 30 كيلومتراً.

وتبين أن الموظف تعمد تكرار إيقاف الأعمال لطلبه الحصول على مبلغ ألف جنيه أسبوعياً على سبيل "الرشوة"، مقابل تسهيل وتسيير أعمال الشركة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.