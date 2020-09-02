295 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات "أليكس ويست"

وقعت، صباح اليوم، المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الاتحاد المكون من شركة (HYOSUNG & TBEA ZONFA &TBEA HENGYANG) عقدًا لإنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست جهد 220/66/11 ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وذلك لزيادة الأحمال المستقبلية وتحسين مستوى الجهد وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة في منطقة كهرباء الإسكندرية.

وقالت "مشالي" إن العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست جهد 220/66/11 ك.ف سعة (2×175+3×40) م.ف.أ.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ نحو 295 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى نحو 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

تأتي مثل هذه الأعمال تأكيدا لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.