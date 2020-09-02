"الأسقفية": مشهد حرق المصحف بالسويد "مؤذي" ويخالف تعاليم المسيحية

ندد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر بحادثة حرق القرآن الكريم في السويد واصفًا الواقعة بالمؤلمة.

وأكد حنا أن تعاليم السيد المسيح شددت على ضرورة احترام معتقدات الآخرين وعدم النيل منها معتبرًا حادث حرق المصحف يتنافى مع قيم المحبة المسيحية.

واعتبر رئيس الأساقفة، في بيان صادر عن الكنيسة، أن حادث حرق المصحف الشريف مؤذي وجارح لمشاعر جميع المتدينين الذين يحترمون الكتب الدينية ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره ضمن الحرية الشخصية.

وأضاف حنا: "الحرية تتوقف عند جرح وإيذاء مشاعر الآخرين ومشهد حرق القرآن الكريم مؤذي حقًا وجارح وأشعرنا جميعًا بالآسف".

كما أعرب رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية عن أسفه لما تسبب فيه هذا الحادث من مشاعر غاضبة لدى جموع المسلمين، موكدًا أن المسلمين والمسيحيين هم أصحاب الديانات التوحيدية التي تتصدى للتطرف الديني الذي انتشر مع تصاعد موجات العداء ضد المهاجرين في أوروبا بعد سيطرة أحزاب اليمين المتشدد خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية قد وقعت اتفاقية حوار مع الأزهر الشريف وتعتبر من أكثر الكنائس نشاطًا في مجال الحوار بين الأديان.