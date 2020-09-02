البابا تواضروس يستقبل أسقف أسيوط لمتابعة الخدمة في ظل كورونا

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط.

جاء الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها البابا تواضروس مع مطارنة وأساقفة الكنيسة؛ لمتابعة الخدمة بالكنائس في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأثار الأنبا يوأنس موجة من الجدل القبطي خلال الفترة الماضية بعد اعتدائه على أحد الأقباط الذي حاول تقبيل يده في أثناء الاحتفالات بمولد السيدة العذراء مريم بديرها في جبل درنكة، ما دفع الأسقف لإعلان اعتذاره للمواطن ومعترفا بالخطأ، وأنه يبحث عنه لـ"يبوس على رأسه" بحسب ما قال في أحد عظاته بعد ذلك.