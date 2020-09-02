استشهاد مجند شرطة برصاص عنصر إجرامي في العياط

استشهد، صباح اليوم، مجند شرطة إثر إصابته بطلق ناري أثناء ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة العياط في محافظة الجيزة.

ويكثف رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة، جهودهم لضبط المتهم.

تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا باستشهاد مجند من قوة مركز العياط أثناء مطاردة عنصر إجرامي.

وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء ضبط وإحضار شخص متهم بحيازة أسلحة نارية، بناء على قرار النيابة العامة، شعر بالقوات وبادر بإطلاق النيران عليهم من سلاح خرطوش، ما أسفر عن استشهاد المجند يسري منصور، بينما تمكن المتهم من الهرب.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.