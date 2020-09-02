مكسيم توقع بروتوكولات تعاون مع شركائها الاستراتيجيين لاستكمال مشروع "bo" الساحل الشمالي

وقعت شركة مكسيم للتطوير العقاري، مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لاستكمال مشروعها الرائد في الساحل الشمالي بو، مع عدد من شركائها والمتمثلين في كلًا من شركة الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات للقطاع العام، شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة، شركة الخبراء للمشروعات الهندسية، شركة المهندسون الاستشاريون ايهاف، و شركة أنظمة البناء الحديث وذلك بهدف استكمال أعمال الانشاء والبناء في المشروع، والذي يتميز بموقعه الاسترتيجى حيث يقع فى في الكيلو 120 طريق اسكندرية مطروح بجوار مدينة العلمين مباشرة وأقل من 30 دقيقة من مطار العلمين الدولي.

وتتضمن الاتفاقية تجديد العقد مع شركة "البحر الأحمر" والتي تعتبر المقاول الرئيسي للمشروع، وذلك بهدف التسريع في عمليات البناء لجميع المراحل وتكليف مهندس استشاري رئيسي للإشراف على الموقع لضمان أعلى جودة في التنفيذ مع تعيين استشاريين جدد لتطوير وتقديم أفضل التصميمات وذلك حرصاً من شركة مكسيم على تلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم، خاصة وأنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة للمرحلة B من مشروع بو ايلاندز، مع العلم أن هذه الانشاءات ستكون للوحدات المُباعة مع إعلام المالكين بميعاد التسليم النهائي.

ويجرى حاليا اجراء الاختبارات النهائية للبحيرات استعدادا لتشغيلها، واسناد الأعمال الخاصة بالمقاولات العامة والإنشاءات للمراحل الجديدة لمشروعي "بو ايلاندز" و"بو ساندز" الى شركة "الشروق" كما تتضمن الاتفاقية الثانية اسناد ترسية أعمال البنية التحتية للمراحل قيد الإنشاء في “بو ايلاندز" الى شركة "الخبراء".

كما سيتم الاستعانة بخبرات شركة كريستال لاجونز كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا البحيرات الصناعية، وتعزيز التعاون معها في مشروع "بو ساندس"، والعمل على تنفيذ وتحديث أنظمة اللاجونز بالمشروع بعدما تم الاستعانة بها في جميع مراحل مشروع "بو ايلاندز" سابقاً.

كرار: نسعى لاستكمال عملية البناء على أكمل وجه ورفع معدلات التنفيذ وتقديم أعلى مستوى من الخدمات المتميزة للعملاء

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم الدكتور محمد كرار، أن مكسيم كيان اقتصادي كبير يسعى للصدارة دائما، كمجموعة اقتصادية كبيرة تدار بفكر متطور وفق الرؤى والتصورات الحديثة فى مجالات الاستثمار السياحي والعقاري، وأضاف كرار أن شركة مكسيم تضع في مقدمة أولوياتها رضاء العميل وتلبية حاجاته ومتطلباته، ولذلك عقدنا هذه المجموعة من الشراكات اليوم التى ستمكننا من العمل على إنهاء أعمال البنية التحتية والإنشاءات الرئيسية للوحدات في نفس الوقت مما يساعد على تقليل المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال وتسريع وتيرة التنفيذ.

ونحن بالفعل بدأنا في تسليم العديد من الوحدات السكنية منذ العام الماضي وسوف يستكمل تسليم مجموعة كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيتمكن عملاء مكسيم من القيام بتجربة معيشية جديدة في منطقة الساحل الشمالى من خلال المشروع الذى سيغير مفهوم امتلاك وحدات مصيفية في الساحل الشمالى الى امتلاك ما يشبه الجزر الخاصة ، وستنتهي الشركة من المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية التى تطل عليها الوحدات فى مشروع "bo" الساحل الشمالي.

اسماعيل عمر: هدفنا الأساسي الوصول لمرحلة التسليم بأفضل المواصفات العالمية وجودة الإنشاءات

أكد المهندس إسماعيل عمر الرئيس التنفيذي لشركة مكسيم، أن توقيع عقود الشراكات مع شركاء النجاح يعكس الخطط المستقبلية لشركة مكسيم للتطوير العقاري التي تعمل على تطوير منظومة العمل، والاستعانة بخبرات كبرى في مجال المقاولات العامة والتي تمكن مكسيم من تحقيق أهدافها بتنفيذ مشروعات جديدة بطابع مختلف وبخدمات تختلف كليا عن مثيلتها من المشروعات بشكل يحقق للعملاء تجارب فريدة للعيش والإقامة عن طريق تقديم خدمات متكاملة تجعلهم قادرين على الإقامة طوال العام على عكس المتعارف عليه لمنطقة الساحل الشمالي بأنها منطقة موسمية يذهب اليها روادها 3 أشهر فقط على مدار العام، موضحا أن الهدف الأساسي للشركة في الوقت الحالي هو العمل على الإسراع في معدلات التنفيذ، لإرضاء عملاء الشركة وتسليمهم الوحدات الخاصة بهم بأعلى مواصفات للتشطيبات وأفضل خدمات يمكن ان يتم تقديمها، مشيرا الى ان مكسيم تستهدف منح كل عميل نوعية حياة مختلفة واسلوب حياة يتمتع بالرفاهية والتميز في اهم مشروعات الشركة.

نبذة عن مكسيم

ويتكون مشروع "بو" من "شاليهات" و"تاون هاوس" و"فيلات" بالإضافة إلى محلات تجارية و فنادق سياحية و ملاعب رياضية و وحدات طبي.

يطل المشروع على خليج طبيعي، بطول 1 كم، وكريستال لاجونز بعمق 1.6 مترا وأكثر من 30 كيلو مترا من الشواطئ اللاجونز الرملية أمام الوحدات.

وحدات المشروع تتميز بتنوع كبير في المساحات حيث تبدأ الشاليهات 60 وحتى 210 مترا, أما الفيلات فتبدأ من 230 مترا وحتى 600 متر، ويتميز المشروع بنسبة بنائية منخفضة حيث لا تتعدى 12 % في مناطق الفيلات و20% في مناطق الفيلات مما يحقق أكبر قدر من المساحات المفتوحة والحدائق واللاجونز.