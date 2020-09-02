بسيوني: زيادة إنتاج "البرلس" من الأسماك ذات العائد الاقتصادي الأعلى

قال المهندس عيد بسيوني، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية، إن أنواع الأسماك الموجودة في بحيرة البرلس قبل عملية تطهيرها كان غالبا أسماك البلطي والقرموط فقط، ولكن اليوم بعد التطهير أصبح هناك تعدد نوعي للأسماك مثل القاروص، الجمبري، اللوت، والعائلة البورية بكمية كبيرة، مؤكدا أن حوالي 10 أو 15% من إنتاج البحيرة اليوم أصبح بها أنواع مختلفة من الأسماك البحرية ذات العائد الاقتصادي الأعلى.

وأضاف بسيوني، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن سمك القاروص الكيلو منه يساوي سعر 4 كيلو من السمك البلطي، كما أن البحيرة تحسن من حجم السمكة وطعمها بعد أعمال التطوير، وأنه يوجد لدينا داخل محافظة كفر الشيخ يوجد المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي.

وتابع، أن المصايد الطبيعية تكون من بحيرة البرلس أو نهر النيل أو مصايد من البحر، وأن محافظة كفر الشيخ متميزة لأن بها 2 مخرج من البرلس وأيضا فرع رشيد التي تدخل المراكب للصيد منه، وأننا لدينا تقريبا أسطول بحري في حدود حوالي 450 مركب بخلاف المراكب الشرعية التي تصل إلي حوالي 200 مركب.

وأشار، إلى أن محافظة كفر الشيخ مشهورة أيضا بتصنيع المراكب الخشبية وتصديرها.