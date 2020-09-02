بسيوني: الرئيس يحمل على عاتقه تطوير بحيرات مصر منذ توليه الحكم

قال المهندس عيد بسيوني، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم وهو يحمل على عاتقه الاهتمام ببحيرات مصر وتطويرها، وكان أولى هذه الاهتمامات بحيرة البرلس والتي تم البدء فيها منذ عام 2015 وكان الاهتمام بكشف المسطح المائي الصالح للصيد الحر وعودة الحياة إلى بحيرة البرلس التي مر عليها أكثر من 20 عاما لم يتم فيه أي أعمال أو تطهير أو صيانة.

وأضاف بسيوني، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن خطة التطوير كانت قد تمت على 3 مراحل، المرحلة الأولى وكان المستهدف منها تطهير حوالي 1800 فدان وكشف المسطح المائي في مدينة بلطيم لأن هذه المنطقة كانت موبوءة بالريش والبوص وكانت مصدر قلق ومأوى لبعض الخارجين عن القانون، واليوم أصبحت ذات مظهر جمالي يعيد البهجة والسرور لأي زائر لمدينة بلطيم وخاصة بعد أن تم عمل الرصيف والبلاج الموجود أمام المدينة.

وتابع، أن المرحلة الثانية كانت بتوجيهات من الرئيس وكانت حوالي تقريبا 300 مليون جنيه منذ عام 2016 وحتى 2019 وكانت تطهير مساحة حوالي 1700 فدان وكان مستهدف تطهير مجري بوغاز وعمل حماية لشاطئيه على أساس أن يقلل من معدل الترسيب فيه، علاوة على عمل حوالي 4 قنوات شعاعية بأطوال حوالي كيلو ونصف بإجمالي 6 كيلو متر لكي تأخذ تيار المياه من عملية المد والجزر ويدخل للبحيرة من منسوب 5 مترات حتى ينزل لعمق البحيرة.

وأكد، أننا نغطي أكثر من 40% من مسطح بحيرة البرلس حاليا بعد تطهيرها، وأن هناك خطة أخرى هادفة وهي المرحلة الثالثة ومخصص لها حوالي 550 مليون جنيه على مدار 3 سنوات من 2020 وحتى عام 2022 ومستهدف حوالي 5 نقاط سيتم العمل عليها وهي زيادة المسطح المائي حوالي 3000 فدان إضافية وتكريك أسفلها حتى 1 متر.

وأكمل، أن بحيرة البرلس محمية طبيعية للطيور المهاجرة وبها حوالي أكثر من 24 جزيرة وبها جزر أثرية، ومزارات سياحية وبعد تطهيرها وكشف المسطح المائي أصبحت منطقة جذب للسائحين والزائرين من داخل المحافظة وخارجها.