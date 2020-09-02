فنانون يتفاعلون مع حمل البابا فرنسيس علم لبنان: سيظل آمنا مادام يصلون

في لفتة مؤثرة، حمل البابا فرنسيس علم لبنان بين يديه وقبّله وصلى بنية حفظ لبنان وشعبه، ما أدى لتفاعل عدد من الفنانين مع الأمر.

وكتب الفنان عاصي الحلاني: "في لفتة مؤثرة البابا فرنسيس حمل علم لبنان بين يديه وصلى على نية لبنان وشعبه الله يحمي لبنان من كل مكروه".

بينما نشرت إليسا فيديو البابا فرنسيس وهو يحمل علم لبنان، وعلقت قائلة "لبنان آمن مادام هناك أناس يصلون من أجل أن يتمكن هذا البلد الجميل من الوقوف على قدميه والنهوض من جديد.. بارك الله في لبنان".

يذكر أن لبنان تعرض لانفجار شديد في أحد مرافئ العاصمة بيروت، نتج عنه وفيات وإصابات بجانب تدمير مساحات كبيرة من المباني والمنشآت.