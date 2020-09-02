3.1 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر حتى يونيو الماضي

بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، الذي انتهي في يونيو الماضي، حوالي 3.1 مليون مستفيد بأرصدة تمويل تزيد عن 17.2 مليار جنيه، مقارنة بعدد 2.9 مليون مستفيد تناهز أرصدة تمويلهم 13.8 مليار جنيه بنهاية نفس الربع من عام 2019.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن ذلك يدل على استقرار نشاط التمويل متناهي الصغر رغم الآثار الاقتصادية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت مؤشرات الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها عن عام 2019 نسبة تغير في عدد المستفيدين قدرها 5.8% بالإيجاب، ونمواً في أرصدة التمويل بنسبة تغير قدرها 24.9%.

وأضاف رئيس الهيئة في بيان صباح اليوم، أن إحصائيات وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر، أظهرت احتفاظ شركات التمويل متناهي الصغر على صدارتها في الحصص السوقية لنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث اقتنصت حصة سوقية تبلغ 53.96%من أرصدة التمويل متناهي الصغر مقارنة بحصة سوقية تبلغ 50.49% بنهاية الربع الثانى من عام 2019.