الفنان إيهاب بدر أحد مصابي متلازمة داون يجري عملية جراحية

يُجري الفنان إيهاب بدر الدين، أحد الفنانين من متلازمة دوان، عملية جراحية، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرًا في "الفتاق".

ونشرت الفنانة نهى جابر، صورًا له قبل دخوله غرفة العمليات، مُطالبة الجمهور بالدعاء له، قائلة: "دعواتكم لـ إيهاب.. بيقول لكم حب كبير.. اللهم اشفيه يارب العالمين وابعد عنه أي أذى وكل الطيبين أمين".

إيهاب بدر الدين، شارك في عدد من الأعمال الفنية، وكان الظهور الفني الأول له من خلال فيلم "كلمني شكرا"، عام 2010، وتوالى ظهوره في عدد من الأعمال، منهم "صرخة نملة" و"سوق الجمعة".