بثينة كشك: مصر تهتم بالتعليم الفني وطلابه وتستثمر طاقتهم

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه يجب أن تكون لدينا رؤية وعدم الانسياق وراء التعليم النمطي "التعليم التقليدي والنمطي راحت عليه، ولازم أي قائد في أي مكان يكون له رؤية في المكان الموجود فيه"، مؤكدة أن الدولة المصرية تهتم بالتعليم الفني وطلابه وتستثمر طاقتهم في خدمة البلد.

وأضافت كشك، خلال حوارها مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه جرى عمل تعليم مزدوج في محافظة كفر الشيخ: "مصنع جوة مدرسة أو العكس علشان الطالب يدرس عملي"، وبدأنا بصناعة النسيج.

وأكدت أن المحافظة لديها طلاب يمتلكون مهارات فنية وعملية ويفوزون على مستوى الجمهورية بعمل مشروعات تفوز على مستوى العالم، موضحة أن لديهم طلاب صنعوا روبوت، وآخرين ابتكروا أجهزة لخدمة البيئة مثل تحلية المياه، وجهاز عند نزوله المياه يبلغ بوجود ميكروبات أو حشرات ضارة بإشارات إلكترونية معينة.

وتابعت بأن مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أسست مشروع مجموعات التقوية للطلاب بهدف القضاء على مراكز الدورس الخصوصية التي تعد عبء على كاهل المواطن البسيط، وأنه جرى غلق 1350 مركز دروس خصوصية بالمحافظة.

وأشارت إلى أن طلاب التعليم الفني بالمحافظة صنعوا المراجيح والألعاب والشماسي والقاعدات الحديد المحلقة بالحدائق العامة من الخردة، إضافة إلى دهان الأعمدة والطرق وتجديد أسوار المحافظة ورسم لوحات ابتكارية رائعة عليها.