ماكرون مستاء من "لوفيجارو": ما فعلتموه خطير وغير مهني

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه بالصحفيين في قصر الصنوبر، عن غضبه تجاه الصحفي جورج مالبرونو من صحيفة لوفيجارو الفرنسية، الذي كشف أن ماكرون قد هدد خلال زيارته الأولى للبنان يوم 6 أغسطس بفرض عقوبات على الزعماء السياسيين، الذين يقاومون الإصلاحات والعقد السياسي الجديد الذي يدعو إليه في لبنان.

وتوجه ماكرون إلى مالبرونو بالقول: "ما فعلتموه اليوم ينم عن عدم مسؤولية لجهة حساسية الموضوع، ولما تعرفونه عن هذا البلد ويعبر عن لا مسؤولية بالنسبة لفرنسا وبالنسبة للمهتمين، أنا ادافع دائما عن الصحفيين، إلا أنني هذه المرة أقول صراحة إن ما فعلتموه خطير وغير مهني وتافه".