الجمعة.. إطلاق البرنامج التدريبي لرواد الأعمال الثقافيين

تنطلق أول دورة تدريبية للعاملين فى قطاع الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية، يوم الجمعة 4 سبتمبر فى السابعة مساء، عبر الإنترنت باستخدام تطبيق زووم، وتمثل أولى فعاليات مشروع "كريتيف سيركلز "Creative Circles، التي فازت به وزارة الثقافة، والذي يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات المتميزة، تهدف إلى سد الفجوات المهارية والمعرفية لدى العاملين في القطاع الثقافي وقطاع الصناعات الثقافية.

وتستمر الدورة لمدة أسبوعين بعنوان "الرحلة The Journey"، وتشمل التدريب على العلوم والمهارات الضرورية التي يحتاجها رواد الأعمال الإبداعيين خلال رحلتهم من الفكرة الى التنفيذ، وتشمل هذه الرحلة مجموعة من التحديات التي لا يمكن حلها دون الإلمام وفهم مجموعة أساسية من المفاهيم العلمية وتتضمن: ريادة الاعمال الثقافية والابداعية Creative Entrepreneurship، الإدارة المالية Financial Management، تسويق البضائع والخدمات الثقافية، التواصل Communications وإدارة العلامات التجارية Brand Management ، الإدارة الاستراتيجية Strategic Management.

وتستهدف الدورات جميع العاملين المعنيين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بوزارة الثقافة، الشباب رواد الأعمال الثقافيون، المؤسسات والفرق الصغيرة التى تقدم منتجات وخدمات ثقافية ومؤسسو الشركات الناشئة ذات الصلة بالاقتصاد الإبداعي والعاملين في المؤسسات الثقافية غير الحكومية.